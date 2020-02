Kto powinien zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego?

"Lider Solidarnej Polski zamierza przejąć od PiS radykalniejszą część elektoratu. To plan rozpisany pewnie na wiele lat. Ma dać Ziobrze w przyszłych wyborach (gdyby Duda poległ w maju, to już niedługo) realną siłę. Już nie 18 posłów, ale przynajmniej kilkudziesięciu. Wtedy to on będzie dyktował warunki. A sukcesja na prawicy – niezależnie od woli prezesa – stanie się faktem" - pisał po konwencji Solidarnej Polski w Warszawie redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota.

