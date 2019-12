Witold Waszczykowski: Ze strony Putina spodziewam się najgorszych rzeczy

- Wiemy, do czego zmierza Putin – odbudowa potęgi, jaką miał Związek Radziecki w swoim największym czasie, powiedzmy, lata 60.-70., i do tego służy mu kult Stalina, zwycięskiej wojny ojczyźnianej, fałszowanie historii, pokazanie, że to była wielka wygrana, wielka wiktoria całego społeczeństwa sowieckiego, i tego się trzyma. I dla mnie to nie stanowi żadnego zaskoczenia - twierdzi europoseł PiS.

Według byłego szefa MSZ jest to również test dla opozycji. - Czy opozycja wykorzysta to do biczowania rządu, czy wykorzysta to, aby zjednoczyć się wokół polskiego interesu narodowego, polskich interesów bezpieczeństwa - mówił.