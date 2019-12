Ozdoba: Chcemy po prostu ustabilizować linię orzeczniczą

Nowelizacja zostanie przekazana do Senatu.

- Przede wszystkim chcemy ustabilizować sytuację, bo doszliśmy do momentu, w którym jeden sędzia podważa innego. W Polsce jest bowiem tak, że wybór sędziego kończy się wtedy, kiedy otrzymuje on togę od Prezydenta RP. Doszło natomiast do sytuacji, że jedna grupa sędziowska może podważyć wyroki oraz sędziów, którzy są wybrani w wolnej, demokratycznej Polsce przez KRS i prezydenta - tłumaczył w Radiu Maryja Jacek Ozdoba.

- Nasze rozwiązania zakładają formułę pomiędzy Krajową Radą Sądownictwa a kolegiami sędziowskimi. KRS to organ, który zajmuje się nominacją nowych sędziów. Do tego jest potrzebna opinia kolegiów sędziowskich. Żeby nie dochodziło do paraliżu przez tych wszystkich aktywnych politycznie sędziów, wprowadziliśmy rozwiązanie terminu, po którym przekroczeniu uważa się, że opinia jest pozytywna - dodał poseł PiS.

Jak mówił Ozdoba, opozycja przedstawia forsowane przez PiS zmiany „w sposób taki, że jest to jakaś ustawa kagańcowa”. - To ma na celu wprowadzenie polityki strachu, że Polska będzie zagrożona - ocenił. - Jeśli wczytaliby się w ten projekt, zauważyliby, że chcemy po prostu ustabilizować linię orzeczniczą - powiedział.