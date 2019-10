Jacek Sasin: Dlaczego duża część Polaków głosuje wbrew własnemu interesowi?

Według Sasina, "całkowicie niemożliwe" jest stworzenie w nowym Sejmie większości konstytucyjnej na czele z PiS, do czego potrzeba 307 mandatów. Wicepremier podkreślił, że KO, Lewica i PSL wyraźnie wykluczyły możliwość koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Według Sasina, pod względem programu najbliżej PiS-owi byłoby do PSL. - Natomiast deklaracje PSL-u co do braku możliwości współpracy (z PiS - red.) były równie mocne - przyznał wicepremier.

Jacek Sasin był też pytany o kształt przyszłego rządu. - Pewnie jakieś korekty będą, natomiast nie przewiduję jakichś dramatycznych zmian - powiedział. - To premier będzie decydował o składzie rządu, oczywiście w porozumieniu z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości - zastrzegł. Według niego, obecny gabinet to "zgrana drużyna". - Rzeczywiście dużo razem przeszliśmy w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli udało się wiele zrealizować - ocenił. Jak dodał, Mateusz Morawiecki "był i jest" kandydatem zwycięskiego obozu na premiera.