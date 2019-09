Gliński: Zrealizowaliśmy ponad 100 proc. zobowiązań

- Ja bym apelował przede wszystkim o to, żebyśmy byli odpowiedzialni. Wszyscy odpowiadamy za Polskę - mówił. Zaznaczył, że "nie ma tak", że coś stanie się "poza nami", że ktoś "za nas coś zrobi". - Jeżeli chcemy kontynuować ten dobry czas dla Polski, to każdy z nas musi być odpowiedzialny i aktywny - stwierdził. Dodał, że politycy rządzącej formacji "intensywnie" spotykają się z dziennikarzami, żeby "zdać raport" z tego, co do tej pory zrobili i co chcą zrobić. - To wszystko jest weryfikowalne - zapewnił.

- My jesteśmy wiarygodni - zadeklarował wicepremier. - Zobowiązaliśmy się do czegoś i myślę, że ponad 90 proc. zobowiązań zostało zrealizowanych, a gdy spojrzymy na to, co dodatkowo zostało zrealizowane, to na pewno jest to ponad 100 proc. - ocenił zaznaczając, że "wiele dodatkowych rzeczy udało się zrealizować". Zdaniem Glińskiego, było to możliwe dzięki temu, że "tak sprawnie poszły sprawy gospodarcze i budżetowe".