Marek Komorowski za Kornela Morawieckiego do Senatu

Komorowski zastąpi na karcie do głosowania zmarłego w poniedziałek Kornela Morawieckiego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło w związku ze śmiercią, zgłaszający ma możliwość zgłoszenia nowego kandydata, najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga kolejnej zbiórki podpisów, co konieczne jest przy zgłaszaniu kandydatów na senatora.

Pełnomocnik PiS w Podlaskiem, minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiadał na antenie Radia Białystok w poniedziałek, że "jeżeli jest to możliwe, to w dniu dzisiejszym dokonamy zmiany i zarejestrujemy innego kandydata". - Dla nas to oczywiście sytuacja nadzwyczajna, niespodziewana, ekstraordynaryjna. Komplikuje to oczywiście całą kampanię wyborczą, no ale - jak widać - śmierć nie wybiera i zdarza się w najmniej oczekiwanych i spodziewanych momentach - zauważył.l

Wcześniej zmarł inny kandydat, który do Senatu miał startować z 59. okręgu. Tydzień temu w wieku 59 lat zmarł Andrzej Chmielewski, kandydat Samoobrony. Według danych PKW, do tej chwili nie został nikim zastąpiony.

Pozostali dwaj kandydaci w 59. okręgu to Zenon Białobrzeski z PSL i Janusz Wasilewski z Kukiz'15.