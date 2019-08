Nie tylko samolot. Rodzina Marka Kuchcińskiego w śmigłowcu

Szefowa gabinetu Marka Kuchcińskiego Kattarzyna Mącznik zamawia loty dla marszałka Sejmu. Jedno z zamówień dotyczyło lotu datowanego na 14 września 2018 roku. Pismo w tej sprawie trafiło do Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych, któremu podlega wojskowe lotnictwo transportowe.

Mącznik pisze, że lot ma "tryb nagły" i ma się odbyć następnego dnia rano. Śmigłowiec "Sokół" ma wykonać lot na linii Warszawa - Rzeszów. Powrót zaplanowany jest na 16 września. Śmigłowcem podróżują trzy osoby: marszałek Sejmu, jego syn oraz oficer SOP.

Lot ma status HEAD, co oznacza, że wiążą się z nim kosztowne procedury ochrony. W przypadku tego lotu, odbył on się w weekend. Co działo się w tym terminie? W domu rekolekcyjnym przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, koło Sanoka odbywało się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS.

Więcej: Onet.pl