Brudziński: Loty Kuchcińskiego? Na pewno należy dodać słowo "przepraszam"

Po doniesieniach mediów o Kuchcińskim politycy PO-KO zwrócili się do czterech instytucji o udostępnienie dokumentów dotyczących lotów marszałka. Przekazano im 11 stron dokumentów, które datowane są od 8 stycznia do początku lipca tego roku. Według dokumentów, które wyciekły do mediów, Kancelaria Sejmu zamówiła dla Kuchcińskiego co najmniej 109 lotów w 16 miesięcy, najczęściej między Warszawą a Rzeszowem, gulfstreamem, casą i śmigłowcem Sokół.

Wśród dokumentów dotyczących przelotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego jest m.in. korekta zapotrzebowania na lot na trasie Warszawa - Rzeszów i z powrotem. Zmieniła się liczba pasażerów i data powrotu. W tym samym terminie marszałek Kuchciński pokazywał na Twitterze zdjęcia z wyjazdu na narty w Bieszczadach.