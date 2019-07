Wassermann o Kowalu: Przykro, że PO w taki sposób traktuje Kraków

W rozmowie z Radiem Kraków kandydaturę Kowala skomentowała Małgorzata Wassermann, „jedynka” PiS w tym mieście. - Kraków to jest ważne miasto. Bardzo jest istotna współpraca na poziomie rządowym i poselskim. I mogę powiedzieć jako krakowianka, że jest mi przykro, że Platforma Obywatelska jednak w taki sposób traktuje Kraków, zsyłając kolejny raz posła z Warszawy, który w zasadzie pojawia się tylko przez okres wyborczy, a potem już go w naszym mieście nie ma - stwierdziła posłanka.

Kowal w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówił, że dobrze zna zarówno Małgorzatę Wassermann, jak i jej ojca, Zbigniewa Wassermanna, który zginął w katastrofie w Smoleńsku. - Łączyła mnie (z Wassermannem) nić sympatii. Wierzę, że politykę można uprawiać inaczej, niż to robi dzisiaj PiS. Jeśli moje kandydowanie ma jakiś sens, to tylko wtedy, jeśli pokażę, że polityka – mimo tego, co się stało w ciągu ostatnich czterech lat – to wciąż sprawa poważna. Ale też, że naprawdę nie jesteśmy skazani na zimną wojnę domową, szczególnie w obliczu sytuacji międzynarodowej, która zmieniła się na niekorzyść - mówił Kowal.