Suski: Tusk pilnuje, aby nie wybierano europosłów PiS

Wczoraj pełnomocnik Donalda Tuska, mecenas Roman Giertych, poinformował, że były premier nie stawi się dziś na przesłuchanie przed sejmową komisją ds. VAT. Komisja wezwała Donalda Tuska, by dokończyć jego przesłuchanie, które odbyło się 17 czerwca.

Dziś w Polskim Radiu tę nieobecność skomentował Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Stwierdził, że komisja sprawdzi, jaki to "pretekst" ma Donald Tusk, by nie stawić się na przesłuchanie.

- Komisja sprawdzi jakie to ważne zadania ma Tusk - powiedział Suski. Politykprzypuszcza, że szef RE został w Parlamencie Europejskim, aby pilnować, żeby europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nie zostali wybrani na szefów komisji PE.

Marek Suski uważa również, że fakt, iż Beata Szydło po raz drugi nie została wybrana na szefową komisji zatrudnienia, świadczy o "kryzysie demokracji" w europarlamencie.

Według polityka jest to "zemsta" za utrącenie kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej, daleka od europejskich standardów.

Suski skrytykował też Roberta Biedronia, który w mailu do europosłów nawoływał o niegłosowanie na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Według szefa Gabinetu Politycznego "jeśli polski kandydat kandyduje na jakąś funkcję, to ma to charakter ideologiczny", a ponadto niebywałą jest rzeczą, że środowisko, które mówi o równouprawnieniu płci i szacunku atakowało Beatę Szydło.