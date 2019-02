Brudziński: W odróżnieniu od konkurentów jesteśmy Koalicją Polską

Dzisiaj trzeba sobie uczciwie powiedzieć jedno: Polska, w której rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości chce być w Unii Europejskiej, jest w UE i będzie w UE - mówił w Polsat News Joachim Brudziński - "jedynka" PiS w wyborach do PE w woj. zachodniopomorskim i lubuskim.

Joachim Brudziński przyznał, że okręg, z którego będzie startował do PE, jest dla Prawa i Sprawiedliwości "bardzo trudny".

W tym okręgu jego potencjalnymi kontrkandydatami z opozycji mogą być b. premier Kazimierz Marcinkiewicz, b. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki.

Ocenił, że takie kandydatury go cieszą, bo pokazują, że "główni konkurenci się przestraszyli".

Na pytanie, czy po ewentualnym zdobyciu mandatu do PE zrzeknie się go, Brudziński stwierdził, że byłoby to czymś "skrajnie nieprzyzwoitym".

Zapewnił też, że mandat europosła nie stoi na przeszkodzie jego funkcji w ścisłym kierownictwie PiS.

- Jestem w ścisłym kierownictwie PiS, dopóki cieszę się zaufaniem naszego lidera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dopóty będę w centrum władzy, wspólnie z moimi koleżankami i kolegami, którzy stanowią ścisłe kierownictwo - zapewnił Brudziński.

Polityk PiS w PE z kolei - jeśli "pokorną pracą" zdobędzie mandat - zamierza realizować interesy Polski.

- Jeżeli zasłużę sobie i zdobędę pokorną i ciężką pracą mandat europarlamentarzysty, to w pierwszej kolejności będę tam realizował interesy Polski. W odróżnieniu od naszych konkurentów z Koalicji Europejskiej, my jesteśmy Koalicją Polską - poinformował.

Brudziński zapewnił też, że pogłoski o tym, jakoby PiS chciało wyprowadzić Polskę z UE, to "dyrdymały".

