Adam Bielan: Kaczyński ma dystans do siebie. Bawią go memy

- Jarosław Kaczyński potrafi bez okazania emocji wygłaszać sądy polityczne, które później okazują się ironiczne - powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Adam Bielan przypomniał atlas kotów, który w Sejmie przeglądał prezes PiS. - Jarosław Kaczyński to polityk słynący z dystansu do siebie. Bawią go memy, również te krążące na jego temat. Poza tym prezes lubi wkręcać swoich rozmówców - powiedział wicemarszałek Senatu w Polsat News.

Bielan komentował także kolejne przesłuchanie austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. - Nie mam wiedzy na temat działań prokuratury - skomentował.

Czytaj także: Przesłuchanie Birgfellnera bez pomocy ambasady

- Wszyscy wiemy, że pan Birgfellner nie zachowuje się poważnie. Adwokaci pana Birgfellnera nie zachowują się poważnie. To jest jedno wielkie polityczne show robione przez pana mecenasa Giertycha i pana mecenasa Dubois - dodał Bielan.

- To jest takich dwóch rutynowych adwokatów Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, że mec. Giertych bronił pani Sawickiej, a mec. Dubois jest adwokatem rodziny Tusków. To jest spektakl obliczony na zaszkodzenie politycznie Jarosławowi Kaczyńskiemu i całemu obozowi Zjednoczonej Prawicy, stąd to przeciąganie postępowania, nie przynoszenie dokumentów - ocenił wicemarszałek Senatu.