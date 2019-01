Beata Mazurek: Nie satysfakcjonuje mnie konferencja NBP

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwość Beata Mazurek powiedziała, że nie jest usatysfakcjonowana poranną konferencją NBP. Zapowiedziała, że jej partia poprze projekt o jawności zarobków w NBP.

- Żaden z dyrektorów w Narodowym Banku Polskim nie otrzymuje wynagrodzenia w wysokości 65 tys. zł - oświadczyła Ewa Raczko, zastępca dyrektora w Departamencie Kadr na specjalnej konferencji prasowej na temat polityki płacowej w tej instytucji. To pokłosie doniesień prasowych, że jedna z bliskich współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego zarabia miesięcznie taką właśnie kwotę.

Przeciętnie miesięczne wynagrodzenie na stanowisku dyrektora w Narodowym Banku Polskim wynosiło w 2018 r. 36,3 tys. zł brutto – podała w środę zastępca dyrektora Departamentu Kadr Ewa Raczko.

Ta informacja nie rozwiała wątpliwości dotyczących zarobków najbliższych współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego, w tym dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Martyny Wojciechowskiej, która według doniesień mediów zarabia około 65 tys. zł miesięcznie.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiedziała, że jej partia poprze projekt ustawy o jawności zarobków w NBP, o ile nie będzie przeszkód formalno-prawnych. Jednocześnie powiedziała, że nie jest usatysfakcjonowana dzisiejszą konferencją.

- Chciałabym zwrócić uwagę, że w działaniach opozycji, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników NBP jest sprzeczność. Z jednej strony domagają się ujawnienia zarobków, a z drugiej składają projekt ustawy do Sejmu, który daje podstawę prawną do tego, by zostały ujawnione. Mają świadomość, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych dzisiaj tego zrobić nie można - powiedziała.

Skomentowała również pytania senatora PiS Jana Marii Jackowskiego do prezesa NBP. Jej zdaniem nie było to konsultowane z prezesem partii. - Nie będę oceniała, czy to dobry ruch. Najważniejsze, żeby sprawa została wyjaśniona - powiedziała.