Cymański o odejściu Jakiego z partii: Wybory były

- To by miało charakter pewnego takiego zjawiska cudownego chyba - mówił w #RZECZoPOLITYCE o perspektywie przyspieszonych wyborów parlamentarnych poseł Zjednoczonej Prawicy Tadeusz Cymański.

Jacek Nizinkiewicz: Dzień dobry, Jacek Nizinkiewicz, #RZECZoPOLITYCE. Moim i państwa gościem jest pan Tadeusz Cymański, poseł PiS. Dzień dobry panie pośle.

Tadeusz Cymański: Witam serdecznie, witamy.

Czy wiosną odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne?

Myślę, że nie. Oficjalne stanowisko wczoraj słyszałem kilku prominentnych, w tym ministra (Joachima) Brudzińskiego… No są jeszcze ważniejsi od niego ludzie co prawda… (śmiech)

Jest jeden najważniejszy człowiek, Jarosław Kaczyński i to od niego zależy.

Premiera bym jeszcze tutaj trochę wyżej…

Mimo wszystko?

Dlaczego to mimo wszystko, takie porankowe, prowokujące? No przecież premier… Pierwszy z ministrów, tak?

Beata Szydło też była premierem, bardzo dobrym, a została odwołana, więc z tym znaczeniem premiera troszkę…

…więc Joachim się nie obrazi, że tak mnie troszkę tutaj niżej troszkę od premiera. No jest przywódca, kapitan, ten który jest naszym przywódcą to poza dyskusją. Rzym przemówił, sprawa zakończona.

Ale myśli pan, że tych wyborów przyspieszonych jednak nie będzie? Bo wcześniej też mówiliście, że się nie wycofacie ze zmian dotyczących praworządności, ze zmian w Sądzie Najwyższym, a jednak wycofaliście się.

Ale to by miało charakter pewnego takiego zjawiska cudownego chyba. No my, ludzie wiary, wierzymy w cuda. Cuda istnieją. Ale tak po ludzku rzecz biorąc nie ma przesłanek żadnych i myślę, że wiele rzeczy wskazuje na to, że tych wyborów nie będzie. Ja już pomijam… Poza oficjalnym… Ja na swój nos, myślę, że to byłaby superniespodzianka i zaskoczenie dla nas też chyba.

Ale wybory parlamentarne po wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą być dla PiS bardzo trudne.

Znam te opinie…

Wiadomo, że te wybory europejskie będą trudne dla was.

My nie jesteśmy partią konfliktu. Jesteśmy partią walki…

Nie jesteście partią konfliktu…

Chcę… Ja panu powiem, bo to jest ważne… To jest bardzo ważna ta różnica. Nie konflikt tylko walka, a nawet zmaganie się. Mamy ciągle pod górkę. My podejmujemy tematy strasznie niewygodne, trudne. Tematy, których nikt nie dotykał – vide wypowiedź (Jana) Rokity o tej całej reformie sprawiedliwości. On mówi tak: mam krytyczne zdanie do tego, dużo mi się rzeczy nie podoba… Mi też się pewne rzeczy nie do końca wszystkie podobały. Ale nikt nie odmówi, że jesteśmy pierwszą ekipą, która po 20 latach ten trudny, skrajnie niewdzięczny – co widać w życiu - temat żeśmy chwycili, podejmujemy. Wie pan, to… To nie jest atrakcyjne może, bo najlepiej cichutko, fajnie, zrobiliśmy wiek emerytalny, daliśmy 500 i cichutko jedziemy, jedziemy. Nie, nie – będziemy. Są jeszcze tematy potężne – służba zdrowia na przykład. Mamy świadomość ogromnych wyzwań…

I kolejki wciąż są. Ta służba zdrowia nie została uzdrowiona.

Panie redaktorze, no tak. No ale też nie udajemy Greka i nie czarujemy, tylko mówimy: ale to niech oceniają ludzie. To się łatwo mówi. Wie pan, poza tym z pustego… Ja jestem w komisji finansów publicznych. Wszędzie potrzeba pieniędzy.

A gdyby w styczniu Jarosław Kaczyński jednak zdecydował: robimy przyspieszone wybory, wiosną będą przyspieszone wybory. Do końca miesiąca, do końca stycznia budżet nie zostanie uchwalony, to co?

Nie chcę się tym obnosić, ale jestem dumny z tego, że jestem oficerem rezerwy i jako żołnierz, stary weteran powiem tak: dobre wojsko w każdym momencie, czy z koszar, czy z poligonu na front jest gotowe do wymarszu. My nie możemy „ę”, „ą”… Proszę pana, jesteśmy gotowi. (nuci) „Bądź gotowy dziś do drogi…”. Taka piosenka jest , tak?

A w 2011 roku pan mówił, że pan szanuje Jarosława Kaczyńskiego, ale ta autokracja i dyktatura no pana niepokoją. To nie jest tak, że dzisiaj pan jest żołnierzem a wcześniej uważał, że to co mówi prezes to jest jednak zamordyzm…

Nie jestem obłudny. Powiem panu, powiem telewidzom, proszę pana. W sumieniu, w sercu jestem fair wobec Jarosława Kaczyńskiego. Słowo dyktator jest u nas fatalne, bo od razu Kadafi, tutaj Asad, takie słowa, ale jest dyktator mody, dyktator… Kaczyński Jarosław do pozycji, którą posiada, to jest pozycja niekwestionowana, on doszedł nie przez krew, przez zamachy, przez juntę wojskową. Nie. Był w PC…

Przez wycinanie, m.in. pana, pan jest z Solidarnej Polski…

Proszę pana, zaraz, ale co wycinanie? Proszę pana demokracja w partii… Miał partię, miał PC kiedyś, założył… I doszedł do pewnej pozycji. I to się nie podoba, to ludzi może wkurzać, ale trzeba też się z tym pogodzić powiem tu przeciwnikom. Ja jestem w Solidarnej Polsce, ja swoich słów nigdy nie cofam, bo byłbym śmieszny, byłbym niepoważny. Ale najważniejsze dla mnie – bo pan tylko fragment przeczytał – jest program. On się zmienił totalnie, absolutnie.

A Jarosław Kaczyński też się zmienił? Nie jest już dyktatorem, nie ma już autokracji w PiS.

Nie, nie, jego pozycja jest niekwestionowana, ja nie chcę używać pejoratywnych słów, proszę pana, natomiast to wszystko to nie jest negatywne. Jest przywódcą niekwestionowanym, jego rola i wpływ na wydarzenia jest przeogromny. Przecież pan nawet powiedział, że, na początku programu…. I myślę, że to jest siła jednak. Siła w tych czasach. Bo największe co nam grozi to podziały i takie właśnie pytanka… I wprowadzanie w tym PiS-ie takich, wie pan… Nie, zmądrzałem proszę pana.

Zmądrzał pan?

Tak. Błędy mniemania mnie też uwiodły, bo liczyłem na sukces Solidarnej Polski większy, ale mamy swoją partię, tworzymy bardzo ciekawy…

Patryk Jaki z tej partii odszedł.

No, wybory były, decyzję pewną podjął, mogę do telewidzów, to są inteligentni ludzie. No taką decyzję podjął proszę pana… Ale też się nie obraził…

Pod publiczkę trochę? Przed wyborami pod publiczkę.

To pan powiedział.

A pan nie zaprzeczył.

Po co mamy mówić o rzeczach, których się ludzie mogą domyślać, proszę pana (śmiech). To są inteligentni słuchacze…

Pozdrawiamy Patryka Jakiego…

…ale Patryk też… No kontra była taka… Nie wiem czy to było najszczęśliwsze, prawda? Bo Trzaskowski zagrał „wiernoszkę” taką, powiedział: A ja jestem i się nie krępuję.

I dzisiaj Rafała Trzaskowskiego mocno atakujecie za to co się tutaj dzieje… Bonifikata…

Dziękuję za prezent pod choinkę dla nas, to tak trochę jest, wie pan… Ale tak mówiąc po politycznemu, nieelegancko, to to prezent dla nas.

Trzaskowski tą bonifikatą zrobił…

To Platforma…

Platforma.

Tu nie ma: tu jest PiS, Platforma, są bohaterowie, ale to są dwie potężne siły. I wtopa na całego, wstyd. Wycofał się jak niepyszny. Aż się ze Schetyną musiał spotkać, czuję pan bluesa? Ale to jest smutna rzecz, bo pokazuje…

