Kaczyński: Za 15-20 lat w Polsce będzie jak na Zachodzie

- Idziemy pod górę, ku lepszej Polsce, ku lepszemu losowi Polaków - mówił Jarosław Kaczyński inaugurujący konwencję PiS w Warszawie.

Konwencja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i zaśpiewaniem "Sto lat" Jarosławowi Kaczyńskiemu przez uczestników konwencji.

Kaczyński: Zwyciężymy

- Nas by tutaj nie było, gdyby nie Lech Kaczyński. Pamiętajmy o tym - zaczął swoje przemówienie prezes PiS.

- Przed nami 21 szczególnych miesięcy, w trakcie których będziemy mieli cztery kampanie wyborcze, cztery razy obywatele pójdą do urn, by dokonać aktu, który jest istotą demokracji. I to będą także miesiące oceny - oceny polityki władzy i opozycji - mówił Kaczyński.

- W większości samorządów, w tym 15 samorządach wojewódzkich, rządzi opozycja - przypomniał Kaczyński. - Ale dla nas będzie to przede wszystkim ocena polityki dobrej zmiany - dodał.

- Od długiego czasu trwa kampania przeciw "dobrej zmianie", która w daleki sposób przekracza to, co jest w demokracji normalne - mówił prezes PiS zaznaczając, że mamy do czynienia "z atakiem od wewnątrz i z zewnątrz, który tworzy coś na kształt 'alternatywnej rzeczywistości'", co ma "poniżyć, zdefamować nie tylko dobrą zmianę, ale i Polskę".

- Ale każda dobra polityka jest trudna. Jeżeli chce się działać dla społeczeństwa, dla narodu, to wtedy jest zawsze trudniej. Najłatwiej realizować interesy najsilniejszych, potężnych lobby, układać się z możnymi tego świata. Działać dla narodu jest nieporównywalnie trudniej. Mówiliśmy od początku, że nasza droga będzie ostro pod górę - i tak jest. Ale pamiętajmy o dwóch sprawach. Po pierwsze: dotrzymujemy słowa, czyli nie uchybiamy temu co jest istotą demokracji. My nasze zapowiedzi realizujemy. I dlatego: nie uchybiliśmy demokracji, realizujemy to, co jest istotą demokracji - mówił prezes PiS.

- A po drugie my idziemy pod górę, ku lepszej Polsce, ku lepszemu losowi Polaków - stwierdził Kaczyński. - Lepszemu to znaczy godniejszemu, bardziej równemu, dostatniejszemu, bardziej bezpiecznemu, z większym wpływem na rzeczywistość - mówił prezes PiS.

Kaczyński mówił też, w kontekście nadchodzących wyborów do PE, że "Polacy chcą być w Europie i chcą być w UE". - Obecność w UE to jest ta najkrótsza droga do tego, żeby uzyskać równość jeśli chodzi o poziom i komfort życia - dodał. - I Polacy rozumieją także, że musimy jako naród i państwo dźwigać różne ciężary, których nasi partnerzy nie dźwigali, gdy byli w tym samym momencie. Ale to nie znaczy, że mamy powtarzać błędy Zachodu i zarażać się tymi społecznymi chorobami, które tam panują - dodał.

Kaczyński pytał też, czy "nie można skorzystać z synergii, która powstaje między samorządami a rządem". - Czy chcemy takich samorządów, które będą wojowały z rządem, które będą warczały na rząd. Czy chcemy takich, które będą współpracowały dzięki wspólnemu dobru? - dodał.

- Musimy być pokorni kiedy popełniamy błędy - stwierdził również prezes PiS dodając, że w przypadku popełnienia błędów należy przeprosić. - I myśmy pokazali, że to robimy - dodał. - Mam nadzieję, że społeczeństwo to widzi i doceni - podkreślił.

- Ogromną wartość w najbliższych wyborach ma jedność - jedność polskiej prawicy, jedność w działaniu dla dobra Polski. Idziemy razem ku zwycięstwu, ku lepszej Polsce - mówił Kaczyński zapowiadając przedłużenie porozumienia z Solidarną Polską i Porozumieniem Gowina. - Polska prawica wyciągnęła wnioski z historii. Polska prawica chce chcieć. Polska prawica wie, że sukces wyborczy przychodzi gdy jest wytężona praca i konsolidacja. I gdy odrzucamy spory, gdy jesteśmy razem - mówił prezes PiS.

Na koniec Kaczyński zapowiedział, że za 15-20 lat będzie można powiedzieć, że "w Polsce jest tak samo jak na Zachód od naszych granic". - I to będzie wielkie osiągnięcie w skali 1050 lat naszej ojczyzny, bo nigdy dotąd tak nie było. PiS, Zjednoczona Prawica jest w stanie do tego doprowadzić - dodał.

- Zwyciężymy - zakończył swoje przemówienie Kaczyński.

Po przemówieniu prezesa PiS nastąpiło przedłużenie porozumienia wyborczego między PiS, Solidarną Polską i Porozumieniem. Następnie PiS zaprezentowało nowy spot wyborczy:

Jaki: Zacznijmy prawdziwy sen o Warszawie

Następnie swojego męża, kandydata na prezydenta Warszawy przedstawiła Anna Jaki. Patryk Jaki pojawił się po zakończeniu jej wystąpienia na scenie wraz ze swoim synem.

Teraz przemawia Anna Jaki, żona @PatrykJaki. Chyba pierwsze wystąpienie w kampanijnym kontekście @rzeczpospolita pic.twitter.com/M2PEsqSs2z — Michał Kolanko (@michal_kolanko) September 2, 2018

- Warszawa nie zasługuje na rządy Platformy Obywatelskiej - przekonywał. - Wszystkie rządy PO kończyły się aferami - dodał. - Dzisiaj prezydentem jest osoba, która oddaje nieruchomości na 150-letnie duchy - podkreślił nawiązując do afery reprywatyzacyjnej.

- Skończymy ten koszmar i zaczniemy prawdziwy sen o Warszawie. Ja wierzę w Warszawę, która potrafi budować tanie mieszkania dla studentów, która potrafi wspierać przedsiębiorców, Warszawę niskich podatków, Warszawę, w której obywatele dyktują deweloperom zasady - wyliczał Jaki.

- Mam jedno marzenie, żeby na 100-lecie odzyskania niepodległości Warszawa była uczciwa - stwierdził kandydat na prezydenta stolicy.

Po zejściu z mównicy Jakiego kandydatkę PiS na prezydenta Krakowa Małgorzatę Wassermann przedstawiła jej starsza siostra, Agata Wassermann. Występująca po niej kandydatka na prezydenta Krakowa mówiąc o swoim związku z PiS podkreśliła, że chciała dołączyć do grupy, która "chce zmienić Polskę na lepszą". Następnie dodała, że po trzech latach rządów PiS Polakom żyje się lepiej, "ale to nie znaczy, że praca jest zakończona". - Przed nami wielka szansa, aby ta dobra zmiana zeszła niżej, do samorządów, gdzie często od lat rządzi ten sam układ - dodała.



Następnie na scenie pojawiła się Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka na prezydenta Wrocławia. Po niej wystąpiła żona kandydata PiS na prezydenta Gdańska, Kacpra Płażyńskiego. Po niej na scenie pojawił się Kacper Płażyński. Po nim uczestnikom konwencji zaprezentował się kandydat PiS na prezydenta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.