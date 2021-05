Utrata prawa jazdy nie zależy od obywatelstwa - wyrok WSA

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Ewa N. zakwestionowała wydanie decyzji. Jest obywatelką Niemiec, nie mieszka na stałe w Polsce, a prawo jazdy zostało wydane przez właściwy urząd niemiecki. Polskie organy administracji mogą zabronić jeżdżenia pojazdami mechanicznymi, ale wyłącznie po polskich drogach, podczas gdy prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie UE obowiązuje w całej Unii – argumentowała. Nie można więc było jej cofnąć uprawnienia do kierowania wszelkimi pojazdami, lecz jedynie zatrzymać dokument na okres wskazany w wyroku sądu, ewentualnie odesłać do urzędów niemieckich.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Ewa N. powtórzyła, że nie jest obywatelką RP i nie mieszka na stałe w Polsce, nie mogą więc mieć do niej zastosowania polskie przepisy. Sąd orzekł jednak, że polskie organy administracji publicznej miały prawo do wydania decyzji cofającej na trzy lata uprawnienie do kierowania pojazdami.