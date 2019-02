Sąd w Nadrenii-Palatynacie: dzwon ze swastyką legalny

Wyższy Sąd Administracyjny w Nadrenii-Palatynacie orzekł, że kościół w Herxheim am Berg może nadal korzystać z dzwonnicy z dzwonem upamiętniającym Adolfa Hitlera.

Jak podaje portal jurist.org chodzi o tamtejszy kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. Na jego dzwonnicy wisi wykonany w latach 30. ubiegłego wieku dzwon ze swastyką i inskrypcją „Wszystko dla Ojczyzny - Adolf Hitler". Dzwonnica jest zabudowana i dzwonu z zewnątrz nie widać. W internecie jest jednak wiele dokumentujących go zdjęć. Pokazują one także swastykę wyrytą w kamieniu u szczytu dzwonnicy.

Poniżej dalsza część artykułu

Rada miejska wcześniej postanowiła dzwonu nie usuwać, co wywołało pozew przedstawiciela społeczności żydowskiej. Sąd go oddalił, a w uzasadnieniu wezwał do „pojednania przeciwko przemocy i niesprawiedliwości". ©?

ARTYKUŁY POWIĄZANE