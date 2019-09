Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych: prawnik wydajniejszy dzięki robotom i zrozumieniu klienta

Do takiego wniosku doszli uczestnicy Międzynarodowego Forum Kancelarii Prawnych, które odbyło się w piątek we Wrocławiu.

Jak zauważył Ryszard Sowiński, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w realiach ostrej rynkowej konkurencji, nawet niewielkie podniesienie wydajności kancelarii może dać przewagę konkurencyjną. – Gdyby użycie nowoczesnych technologii albo zmiana organizacji pracy zaoszczędziły danej kancelarii choćby 10 minut dziennie, oznacza to pięć dni roboczych w roku, a to może znacząco podnieść rentowność – wyliczył Sowiński.

Ową pięciodniową przewagę można osiągnąć na różne sposoby, na przykład przez użycie systemów prawniczej sztucznej inteligencji, które wyręczają prawnika przy prostych czynnościach i oszczędzają jego czas. Takie systemy są często drogie, co zniechęca do ich używania, zwłaszcza przez małe kancelarie. Jednak nawet dla nich są proste rozwiązania oszczędzające czas. Jedno z nich, nazwane InteliLex opracowała prawniczka Agnieszka Poteralska, laureatka tegorocznego konkursu Global Legal Hackaton. - To narzędzie, jest wtyczką do popularnego programu tekstowego Word. Zapamiętuje ono frazy z dokumentów, nad którymi ostatnio pracował prawnik, niekoniecznie z Worda – opowiadała Poteralska. Zaznaczyła, że opracowane przez nią narzędzie nie tylko oszczędza czas, ale też pomaga zachować jednorodny styl danej kancelarii w korespondencji z klientami i urzędami.