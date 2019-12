Powstańcy czasu pokoju: IX edycja Nagrody im. Jana "Anody" Rodowicza

Jak informują organizatorzy „jest to honorowa nagroda dla „Powstańców czasu pokoju – ludzi, dla których – tak jak dla Jana Rodowicza – pomoc innym jest naturalnym odruchem, a wartości takie jak bohaterstwo, pomoc słabszym, bezinteresowność, honor, przyjaźń – okazują się aktualne i dziś".

Termin nadsyłania zgłoszeń do IX edycji nagrody mija 16 grudnia 2019 r., a jego wyniki będzie można poznać w połowie marca w Muzeum Powstania Warszawskiego w 97. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody". Kandydaci zostaną wybrani w trzech kategoriach „akcja społeczna", „całokształt dokonań" oraz „wyjątkowy czyn". To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione osiem lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 2011 roku do nagrody skierowano 577 wniosków – „Powstańców czasu pokoju" (w ramach jednego zgłoszenia może być więcej niż jeden kandydat albo grupa osób).