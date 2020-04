Wiosenna zapaść w pracy tymczasowej

– Dzisiaj trudno oceniać skalę spadków w pracy tymczasowej, ale jeśli uda się je ograniczyć do 30 proc., to będziemy szczęśliwi – twierdzi Wojciech Ratajczyk, szef agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska i wiceprezes Polskiego Forum HR, które zrzesza większość dużych firm tej branży.

PFHR przewiduje, że z początkiem kwietnia wiele umów o pracy tymczasowej nie zostanie przedłużonych. Po 5 tysiącach pracowników tymczasowych, których same tylko firmy członkowskie forum musiały zwolnić w marcu, kwietniowe cięcia mogą objąć nawet co trzeciego pracownika tymczasowego, czyli ponad 90 tys. osób w skali kraju.

Według danych PFHR już 2019 r. był pierwszym od lat rokiem kurczenia się rynku usług HR. Jego wartość spadła do 7,25 mld zł, czyli o ponad 2 proc. w porównaniu z najlepszym w historii branży 2018 r. Główny powód spadku to malejąca wartość usług pracy tymczasowej, głównego źródła dochodów branży. Jej rynek skurczył się w minionym roku o ponad 6 proc. – do 6,1 mld zł. Spadła bowiem o 8 proc., do 712 tys., liczba pracowników tymczasowych. Tyle że wtedy było to efektem dobrej koniunktury i walki o kandydatów do pracy.