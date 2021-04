Jarosław Gowin idzie na swoje

Dla Porozumienia ważne jest też mieszkalnictwo. Wiceminister rozwoju Anna Kornecka składała obietnice dotyczące zwiększonej dostępności mieszkań, które będą powstawać w ścisłej współpracy z samorządami (to kolejna rzecz, która odróżnia Gowina od linii PiS). Jak stwierdziła Kornecka, do 2030 roku każda rodzina będzie mogła wprowadzić się do mieszkania odpowiedniego do jej potrzeb. – Porozumienie to jest partia dialogu. Partia zgody narodowej, przekraczania podziałów między rządem a opozycją, szukania tego, co łączy Polaków – powiedział Gowin.