Gowin: Kukiz popełnił błąd, ale ma szlachetne intencje

W czasie obrad opozycja wygrała głosowanie o odroczenie posiedzenia. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o reasumpcji głosowania. Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Parlamentarzyści zagłosowali razem z PiS-em, co pozwoliło na wznowienie obrad. Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do „pomyłki”.

O sprawę reasumpcji pytany był w czwartek w TVN24 zdymisjonowany w tym tygodniu wicepremier Jarosław Gowin. Zapowiedział, że kwestia poparcia wniosku o odwołanie Elżbiety Witek ze stanowiska będzie przedmiotem dyskusji na zarządzie Porozumienia i w gronie posłów tego ugrupowania. - Ale moim zdaniem pani marszałek jeżeli nawet nie złamała prawa - chociaż obawiam się, że złamała - to na pewno złamała takie najbardziej elementarne, najbardziej podstawowe standardy demokracji - stwierdził.

Gowin był też pytany o postawę Pawła Kukiza, który pierwotnie nie sprzeciwił się odroczeniu obrad Sejmu, a później zagłosował razem z PiS-em. - Te wszystkie zarzuty, że on dał się przekonać za jakieś tego typu korzyści (stanowiska - red.)... nie wierzę w nie. Paweł Kukiz na to nigdy nie zwracał uwagi. Ja będę chciał rozmawiać z Pawłem, bo bardzo go szanuję i uważam, że to jest mądry facet, który też tak jak pani marszałek Witek dał się wkręcić w tryby partyjniackiej polityki - ocenił prezes Porozumienia. Jego zdaniem „Kukiz popełnił błąd, ale ma szlachetne intencje”.

Były wicepremier nazwą „rzeczą bezdyskusyjną” próby „korupcji politycznej” jego posłów. - Natomiast niech każdy rozliczy się ze swoich decyzji w swoim sumieniu. Ja mam poczucie, że lojalni wobec mnie posłowie Porozumienia i lojalne wobec mnie struktury lokalne, bo przytłaczająca większość opowiada się za takimi rozwiązaniami, które ja proponuję, że my stanęliśmy po dobrej stronie mocy - powiedział Jarosław Gowin.