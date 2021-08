Porozumienie "dumne" z odwołanej minister. Zbierze się zarząd

W środę rzecznik rządu poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Oficjalnym powodem dymisji jest "niezadowalające tempo prac" nad dwoma "kluczowymi projektami" programu "Polski ład" PiS.

W ostatnim czasie wiceminister Kornecka krytykowała rozwiązania podatkowe zawarte w "Polskim ładzie" oceniając, że są one niekorzystne dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej:

Dymisja minister Korneckiej. Premier Morawiecki podjął decyzję

- Sprzeciwiamy się tak gwałtownej podwyżce podatków - mówiła polityk Porozumienia dodając, że jej formacja nie poprze takich rozwiązań, nawet za cenę opuszczenia koalicji rządzącej.

W środę Anna Kornecka napisała w mediach społecznościowych, że weszła do rządu, by bronić polskich przedsiębiorców. "Nie ma zgody na drastyczne podnoszenie dla nich podatków i danin. Nie żałuję, że zapłaciłam za to dymisją" - oświadczyła.