Andrzej Sośnierz: W państwowych firmach umieszczono tabuny Dyzmów

- Nie będę udawał, że się nie wahałem, ale w końcu trzeba było podjąć tę decyzję. I tu nie chodziło tylko o moją krytykę strategii rządu dotyczącej walki z koronawirusem. Zaczęto uderzać w konkretnych ludzi - tłumaczył w niedzielę Sośnierz, dodając, że „próbuje się używać haków, by załatwić polityczne interesy” w stosunku do Jarosława Gowina, jego rodziny i prof. Wojciecha Maksymowicza. - Niczego nie znajdą - zapewnił.

- Trochę przypominają mi się czasy komuny (...) Naprawdę nie mogłem już patrzeć na to, kogo zatrudnia się w państwowych firmach. Przecież tam umieszczono tabuny różnego rodzaju Dyzmów, karierowiczów, ludzi po prostu niekompetentnych - mówił rozmówca Onetu. - Dokładnie jak za komuny. Trzeba było się zapisać do partii, żeby zrobić karierę. Miałem nadzieję, że w wolnej Polsce to się zmieni i liczyć się będą kompetencje. I co się dzieje? Znowu legitymacja partyjna otwiera drzwi - zauważył.

- Trzeba być w partii, żeby mieć fuchę. No dajcie spokój! Znowu promujemy miernych, biernych, ale wiernych. I to nawet nie z łapanki ich bierzemy, bo oni się sami garną. Brzydziło mnie już to wszystko - mówił były szef NFZ.

Sośnierz zapowiedział, że nowe koło sejmowe „nie będzie totalną opozycją, bo to byłby błąd”. - Nazwaliśmy się nieprzypadkowo „Polskie sprawy”. Zajmiemy się konkretnymi sprawami. Dobre projekty będziemy popierać - zapowiedział.