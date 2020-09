Gowin: Wszystko wskazuje na to, że partia mnie wskaże

Jarosław Gowin był członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy od listopada 2015 roku do kwietnia 2020 roku. W rządzie pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Gowin odszedł z rządu wobec swojego sprzeciwu dla wyborów prezydenckich w formie wyłącznie korespondencyjnej, forsowanych przez PiS przed 10 maja 2020 roku. Lider Porozumienia proponował wówczas zmianę konstytucji i wydłużenie kadencji prezydenta do siedmiu lat (na co nie zgodziła się opozycja) lub wpisanie vacatio legis do zmiany prawa wyborczego wprowadzającej możliwość zorganizowana wyborów w formie wyłącznie korespondencyjnej (na to nie zgodził się PiS).

Następcą Gowina na stanowisku wicepremiera została Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, z kolei ministrem nauki został Wojciech Murdzek.

Według sondażu SW Research dla rp.pl powrotu Gowina do rządu chciałoby 15 proc. respondentów.