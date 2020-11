Marek Sawicki: Kukiz poszedł w stronę Ziobry. Poradzimy sobie bez Pawła

Sawicki, poseł PSL-u i były minister rolnictwa, zapytany o to, czy dojdzie do rozłamu w Koalicji Polskiej, odpowiedział, że jest możliwe odejście posłów Kukiz'15 z tej koalicji.

- Kiedy zawieraliśmy koalicję, to ustaliliśmy, że w ważnych i istotnych sprawach, także światopoglądowych, będzie można zaakcentować inność w ramach tej koalicji. Wiedzieliśmy, że jest możliwość, że część posłów Kukiz'15 może zagłosować przeciwko przyjęciu unijnego budżetu i na posiedzeniu klubu przed sesją Sejmu nie dyscyplinowaliśmy ich w tej sprawie. To oni muszą zdecydować, czy dalej im po drodze z projektem Koalicja Polska, czy bliżej im do projektu Zbigniewa Ziobry. Widać wyraźnie, że Paweł Kukiz ze swoją czwórką posłów poszedł w stronę Zbigniewa Ziobry, jeśli tam mu bliżej – nie będziemy go na siłę trzymać. Jeśli nie chce być w Koalicji Polskiej, damy radę i bez Pawła – stwierdził poseł PSL-u.