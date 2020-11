Co dalej z PSL-Kukiz'15? "Chciałbym, ale nic na siłę"

W rozmowie z RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że propozycja rządu nie była omawiana z opozycją. - Był tylko pozorowany dialog na początku drugiej fali. Też zgłaszaliśmy swoje projekty ustaw, choćby uwolnienie niedzieli handlowych, choćby obniżka VAT-u, uruchomienie prywatnej ochrony zdrowia na rzecz leczenia pacjentów "niecovidowych" - mówił lider PSL.

- Jest wiele zaproszeń, zachęty do współpracy, a wychodzi tak, jak widzimy - dodał.

Kosiniak-Kamysz mówił również, jak powinno się przekonać Polaków do zaszczepienia się przeciw koronawirusowi, gdy lek dotrze już do kraju. - Myślę, że pokazanie chorób, których nie ma, Heinego-Mediny, takich jak odra czy nawet gruźlica, która jest w Polsce, ale gdyby nie było szczepień, to byłaby epidemia gruźlicy. Jakie one skutki wywoływały? Co się dzieje, jeżeli dojdzie do pandemii innych chorób, których nawet już nie wymienię, bo strach niektóre nazwy podawać, bo wywołują po prostu śmiertelne zagrożenie. Gorsze niż koronawirus. Pokazać trzeba prawdę. Medycyna oparta o fakty, dowody, a nie o fake newsy - ocenił.