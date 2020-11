Obostrzenia w Polsce: Rząd otwiera centra handlowe. Szkoły pozostaną zamknięte

- Dziś mamy w Polsce ponad 37 tys. łóżek, z tego ok. 40 proc. jest wolnych - dodał szef rządu.

- Musimy pamiętać, że wirus zbiera swoje śmiertelne żniwo, które zasiał 3-4 tygodnie temu. Jeśli stabilność zakażeń się utrzyma, to także poprawę będziemy mogli zobaczyć dopiero za jakiś czas - powiedział.

- Dzisiaj wiemy też, że wiele naszych przewidywań było błędnych. Wiele analiz, prognoz które my i nasi eksperci przygotowywaliśmy nie sprawdziło się - kontynuował.

- Wszyscy dysponujemy bronią: jest nią dyscyplina i solidarność. Przed nami okres, który nazywamy 100 dni solidarności - na koniec tego etapu powinna być dostępna szczepionka - powiedział szef rządu.

Morawiecki zaapelował, by w czasie świąt spotykać się w małych grupach i nie przemieszczać się między miastami.

Od przyszłej soboty (28 listopada) placówki handlowe będą mogły pracować w najwyższym reżimie sanitarnym. W grudniu będą dwie niedziele handlowe - 13 i 20 grudnia.

- Jeżeli placówki nie będą stosowały się do restrykcji, będą one zamykane - dodał.

Co najmniej do 27 grudnia zamknięte pozostaną lokale gastronomiczne, kina, teatry i siłownie. - Konsultowaliśmy się też z innymi branżami, ale idziemy za radą naszych epidemiologów i pozostawiamy nadal zamknięte pozostałe placówki. To ważne, by uratować tysiące miejsc pracy, ale też utrzymać w ryzach przyrost zakażeń - tłumaczył premier.

- Będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Ferie będą skumulowane w jednym okresie między 4 stycznia a 17-18 stycznia - zapowiedział premier.