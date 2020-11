Koronawirus: Kiedy łagodzenie obostrzeń w Polsce? Minister zdrowia wyjaśnia

- Jeżeli będziemy zbliżali się do średniej poniżej 19 tysięcy zachorowań dziennie - to możliwy będzie powrót do strefy czerwonej, jeśli poniżej 10 tysięcy - do strefy żółtej, jeśli poniżej 4 tysięcy - pojawią się regulacje dla strefy zielonej - zapowiedział minister zdrowia.

- Przewidujemy jednocześnie, że jest możliwość również wprowadzenia narodowej kwarantanny jeśli przekroczymy liczbę zachorowań 27 tysięcy - dodał Niedzielski.