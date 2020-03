Kosiniak-Kamysz zapowiada nowelizację specustawy ws. wirusa

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że opozycja nie będzie wprowadzać w Senacie poprawek do specustawy, aby ta jak najszybciej weszła w życie. Dodał jednak, że PSL zamierza - po wejściu ustawy w życie - złożyć projekt jej nowelizacji.

Prezes PSL wyjaśnił, że nowelizacja miałaby zawierać rozwiązania "dla przedsiębiorców". - Branża turystyczna, branże usługowe będą zagrożone spadkiem obrotów. Trzeba wprowadzić rozwiązania pakietu antykryzysowego, aby pomóc przedsiębiorcom.

Kosiniak-Kamysz wyraził też nadzieję, że ustawa nie będzie nadużywana. - W pierwotnej wersji ustawa była nie do przyjęcia, ale ta ustawa została poprawiona, to był dobry przykład współpracy (w Sejmie) - dodał.

Kandydat PSL na prezydenta zapowiedział też, że "racjonalna opozycja będzie współpracować z rządem" ws. koronawirusa SARS-CoV-2.

Na pytanie czy Polska jest przygotowana na koronawirusa SARS-CoV-2, Kosiniak-Kamysz odparł, że "ma sygnały ze szpitali zakaźnych, że maseczek i strojów ochronnych jest za mało".

- Nie ma łatwej odpowiedzi na to, czy jesteśmy przygotowani - dodał zaznaczając, że "w przypadku pierwszego pacjenta, u którego wykryto koronawirusa zadziałał mechanizm". - Bardzo mądry lekarz rodzinny, który zareagował dobrze. Procedury zadziałały - dodał.

Kosiniak-Kamysz mówił też o potencjalnym wecie prezydenta Andrzeja Dudy wobec ustawy ws. przekazania 2 mld złotych dla TVP. - Jeżeli pan prezydent miałby od początku intencje przekazania 2 mld zł na onkologię to zawetowałby tę ustawę 20 dni temu - ocenił. Dodał, że TVP to dziś "sianie propagandy, to zło".

- Moim zdaniem jeśli prezydent podpisze ustawę popełni gigantyczny błąd polityczny. Politycznie, jakbym miał doradzać, dla niego lepiej żeby nie podpisał tej ustawy - podkreślił.