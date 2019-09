Kosiniak-Kamysz: Nie widzę powodu do zmian ws. immunitetów

Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował pomysł PiS zawarty w programie tej partii, by sędzia, poseł czy senator mogli zostać zatrzymani i poddani odpowiedzialności karnej bez zgody izb, a jedynie na podstawie wniosku prokuratora generalnego skierowanego do sądu najwyższego.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie widzi powodu do zmiany obowiązujących przepisów i zaapelował do PiS, by "partia władzy egzekwowała nie tylko wobec opozycji te przepisy, bo dzisiaj uchylany był immunitet wobec będących w opozycji, a nie wobec rządzących".

Źródło tego pomysłu polityk ludowców upatruje w "chęci zabezpieczenia się na wypadek utraty władzy".

Lider PSL zapewnił, że koalicja z Kukiz'15 nie została zawarta jedynie do wyborów parlamentarnych, ale na "długo, długo dłużej". Stwierdził, że obydwa ugrupowania chcą 'budować też nową jakość w polityce, w polityce, w której nikt się nie może dogadać, w polityce, w której zwaśnione strony biją się po głowach maczugami nienawiści, to my się potrafimy dogadać, nawet startując z pozycji bardzo odległych".

Koalicja ta ma przetrwać mimo "brutalnych słów", które padły z obydwu stron, takich jak słowa Pawła Kukiza o PSL jako o "organizacji przestępczej".

- Jarosław Kaczyński nigdy w życiu by nie wygrał wyborów, gdyby nie wybaczył Zbigniewowi Ziobrze i nie przyjął go z powrotem do PiS-u. A Jarosław Gowin też nie był zbyt łaskawy dla obecnej partii rządzącej i jej lidera, jak był w PO - stwierdził Kosiniak-Kamysz.