Kosiniak-Kamysz: Polacy nie są skazani na wybór między totalną władzą a totalną opozycją

- Polacy nie są skazani na wybór między totalną władzą a totalną opozycją. Mogliśmy iść łatwą drogą. Ja do PiS. Ty do PO - zwrócił się do Pawła Kukiza Kosiniak-Kamysz w swoim przemówieniu.

- Nie pozwolimy na wojny religijne! Nie pozwolimy na wojny ideologiczne! Odbudujemy wspólnotę i braterstwo! Po to jesteśmy, po to jest Koalicja Polska. Jeśli nie zakończymy politycznej wojny domowej w Polsce, to nie jesteśmy godni tych sztandarów i tej historii - podkreślał lider PSL. Jak dodał, w Polsce potrzebny jest między innymi ponadpartyjny pakt dla zdrowia - między wszystkimi partiami politycznymi. - Tylko wtedy będzie lepiej - podkreślił.

Inne propozycje Koalicji Polskiej to miedzy innymi "Emerytura bez podatku" oraz zmiany w ZUS i ubezpieczeniach rolniczych. - Nie będzie tu żadnych piątek czy szóstek. Na zawody z populistami się nie piszemy. Musimy docenić ludzi ciężkiej pracy i zapewnić godne życie seniorom. To im się po prostu należy. Co jest dziś największą bolączką polskich przedsiębiorców? Zapytajcie ich, a odpowiedzą zgodnie: ZUS, ZUS i jeszcze raz ZUS. Dobrowolny ZUS to nasza propozycja dla nic - mówił lider PSL.

W swoim przemówieniu odniósł się też do finansowania TVP. - Nie będzie miliarda dla telewizji Kurskiego, która tylko niszczy. Będzie miliard na ubezpieczenia dla rolników - powiedział.