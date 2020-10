Michał Kobosko: Nie łowimy, nie kłusujemy, nie kupujemy

Tak zakładam, choć życie przynosi różne niespodzianki. Nie przeszedłem bezpośrednio z mediów do świata polityki, tylko przez sześć lat pracowałem w amerykańskiej instytucji thinktankowej Atlantic Council i byłem pomiędzy światem mediów, polityki i biznesu. Zrobiłem pierwszy krok, przechodząc z mediów do think tanku, a to, co robię od roku, bo wtedy zgodziłem się przyjąć zaproszenie Szymona Hołowni i wziąć z nim udział w kampanii prezydenckiej, to postawienie następnego kroku. Świat mediów, tak jak ja go odbierałem, nie jest już do końca mój i nie czuję się w nim najlepiej. Wspólnie z Szymonem i gronem ludzi, którzy uczestniczyli w jego kampanii i dzisiaj budują jego ruch społeczny, możemy wprowadzić istotne zmiany w polskiej polityce.