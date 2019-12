Kłopoty profesor, która oskarżała marszałka Senatu

„Jak moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę" – pisała prof. Popiela.

Postępowanie dyscyplinarne to inicjatywa rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edwarda Włodarczyka, który już w listopadzie skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

- Z niczego się nie wycofałam i złożyłam zeznania do odpowiednich służb w sprawie prof. Tomasza Grodzkiego - powiedziała prof. Agnieszka Popiela Radiu Szczecin, które poinformowało o postępowaniu dyscyplinarnym. Dodała, że podała prawdę i miała dobre intencje.

Ale później stopniowo wycofywała się z kolejnych oskarżeń. "Żeby było uczciwie. Nigdy nie powiedziałam, że wpłata była warunkiem operacji. Nie! Mama była w normalnej kolejce do zabiegu. Wpłaciłam, bo czułam presję psychiczną" – pisała na portalu społecznościowym.

Rzecznik dyscyplinarny prof. Piotr Łaski z Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego kilka dni temu napisał list do prof. Popieli, w którym informuje, że podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego są oskarżenia pod adresem prof. Tomasza Grodzkiego o przyjęcie 500 dolarów za operację.

Sam prof. Grodzki mówił, że nie pamięta żadnego kontaktu z autorką wpisu. Kategorycznie i stanowczo zaprzeczył, by domagał się pieniędzy za operację.

Ale to nie jedyne kłopoty Tomasza Grodzkiego. W tym tygodniu do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynął wniosek o ukaranie marszałka Senatu. Złożyło go stowarzyszenie Godność.