Emmanuel Macron, mistrz wetowania

Oficjalnie chodzi o bardzo szlachetne pobudki. Zdaniem źródeł w Pałacu Elizejskim Emmanuel Macron nie zgadza się na poddanie pod głosowanie Zgromadzenia Narodowego porozumienia zawartego przez „27" z Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem z powodu niezwykłego tempa, w jakim jest niszczona Puszcza Amazońska. Na miejscu wypalonego tropikalnego lasu najczęściej powstają uprawy soi, która w znacznym stopniu jest sprzedawana do Europy.

Równie niebezpiecznie dla prezydenta wyglądają sondaże przed wyborami prezydenckimi w maju 2022 r.: tu idzie łeb w łeb z Le Pen (oboje mają ok. 26 proc. poparcia).

W tej sytuacji Macron nie chce narazić się wpływowemu lobby rolników, którzy obawiają się, że przez zawarcie umowy z Mercosurem szerokim potokiem popłynie z Ameryki Łacińskiej do Europy nie tylko soja, ale m.in. wino czy wołowina, do tej pory specjalności Francji.

Blokując umowę, Macron kieruje się też osobistą niechęcią do prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Konflikt zaczął się, gdy Francuz, nie bacząc na brazylijską suwerenność, chciał interweniować dla powstrzymania wielkich pożarów w Amazonce. Brazylijczyk zemścił się, gdy okazało się, że w kwietniu 2019 r. Macron nie był w stanie zabezpieczyć przed ogniem katedry Notre Dame. Wytknął też wiek żony francuskiego prezydenta, Brigitte. Na co ten poradził Brazylijczykom, aby poszukali sobie „odpowiedniego" przywódcy.

Francuskiego oporu przeciw umowie z Mercosurem nie byli nawet w stanie przełamać stojący do końca roku na czele Unii Niemcy. Z porozumieniem wiąże się dla Berlina wiele korzyści, bo otworzyłoby ono dla europejskich produktów przemysłowych i konsumpcyjnych, w tym niemieckich samochodów, rynek 260 mln konsumentów, na który składają się gospodarki warte łącznie 2,2 bln USD. Pozostając od lat pod osłoną protekcjonistycznych barier, Brazylia stanowi tu wyjątkowo łakomy kąsek, bo oferta lokalnych producentów nie jest przeważnie konkurencyjna wobec importu z Unii.

Teraz jednak utrzymanie weta będzie dla Francji trudniejsze. Jak ujawnił portal „Politico", przywódcy dziewięciu krajów (Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Łotwy, Portugalii i Szwecji) napisali do komisarza ds. handlu Valdisa Dombrovskisa i przedstawiciela ds. zagranicznych UE Josepa Borrella apel o odblokowania ratyfikacji porozumienia. Wskazują w nim na możliwość wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontroli przestrzegania przez kraje Mercosuru norm ekologicznych, byle tylko przełamać francuską blokadę. Wskazują też, że krajem, który do tej pory sprowadzał najwięcej (ok. 2 mln ton rocznie) soi z Brazylii, była Francja.