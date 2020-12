Kim jest Piotr Wawrzyk, kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich

Kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz, głównej koordynatorki ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze RPO, dwukrotnie odrzucili parlamentarzyści PiS. Partia rządząca przez ten czas nie wskazała swojego kandydata. Aż do czwartkowego poranka, kiedy to na antenie Radia Wnet szef Klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że w najbliższych dniach PiS go zgłosi. – To już nie jest tajemnicą, to będzie minister Piotr Wawrzyk, obecny wiceminister spraw zagranicznych, taka osoba, która, wydaje mi się, nie powinna wzbudzać jakichś nadzwyczajnych kontrowersji i sprzeciwów opozycji – powiedział Terlecki.