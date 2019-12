Zuzanna Dąbrowska: Wolne sądy: presja ma sens Reforma wymiaru sprawiedliwości budzi sprzeciw części społeczeństwa. Na zdjęciu: jeden z protestów Fotorzepa, Piotr Guzik

To może być ostatni taki zajazd PiS na pozycję wymiaru sprawiedliwości. Jeśli nie uda się zdyscyplinować sędziów i sprawić, by przełknęła to UE, dalszych prób nie będzie.