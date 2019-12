Ustawa o sędziach: Starcie bardzo serio

O przyczyny zapytaliśmy naszych rozmówców z różnych ośrodków w ramach szeroko pojętego obozu Zjednoczonej Prawicy. Odpowiedzi są podobne. – Tu nie chodzi o żadne odwracanie uwagi. Tym bardziej o Banasia. To reakcja na działania środowiska sędziowskiego, które w najbliższym czasie doprowadziłoby do całkowitej anarchii i chaosu. Jesteśmy wszyscy świadomi powagi tej sytuacji – tłumaczy „Rzeczpospolitej" osoba dobrze zorientowana w sytuacji.

Jedność obozu

W sprawie sędziów cały obóz rządzący mówi praktycznie tym samym głosem. To na tle ostatnich debat w jego ramach – od czasu wyborów parlamentarnych – nowe zjawisko. Ostro o sędziach wypowiada się zwłaszcza prezydent Andrzej Duda. A to właśnie w kwestii wymiaru sprawiedliwości doszło między nim a jego zapleczem politycznym do największych sporów w trakcie tej kadencji. – Regułą w krajach demokratycznych jest to, że sędziowie nie zabierają głosu w sprawach politycznych i nie mieszają się w politykę – powiedział w poniedziałek prezydent. I dodał: „Jak widać potrzebne są przepisy, które będą jasno i wyraźnie określałyby, czego sędziowie nie powinni robić".