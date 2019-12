Błędy w finansach partii Gowina

To, że błąd dotyczy niewielkiej kwoty, zdaniem PKW nie ma znaczenia. – Przesłanki do odrzucenia są bezwzględne i nie zależą od wysokości kwoty – mówi Krzysztof Lorentz z Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura Wyborczego.

Ta partia, podobnie jak Porozumienie, nie musi się obawiać skutków finansowych. Politycy Ruchu weszli co prawda do Sejmu, ale z list niedawno zarejestrowanej partii Konfederacja. I to ta ostatnia zgarnie subwencję.

Kłopoty w dokumentach spowodowały też odrzucenie sprawozdania Wolnych i Solidarnych, partii tworzonej przez zmarłego we wrześniu Kornela Morawieckiego. Powodem są błędy w przyjmowaniu wpłat. Najpoważniej zarzuty brzmią w uchwale o odrzuceniu sprawozdania Kongresu Nowej Prawicy. Partia, która w 2014 roku wprowadziła czterech posłów do PE, od kilku lat przedkłada sprawozdania regularnie odrzucane przez PKW. Powodem jest to, że dotacja za wybory do PE zamiast na rachunek partyjny trafiła do kancelarii prawnej byłego posła Jacka Wilka. Sprawę opisywały już media.