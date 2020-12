Ziobro: Zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski

W swoim komunikacie podkreśla ona, że „działania w tym zakresie zostały podjęte na wniosek osób fizycznych". -W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP- twierdzi Prokuratura Krajowa.

