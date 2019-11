Kłopotliwe przelewy Mariana Banasia

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w sprawie wynajmu kamienicy w Krakowie złożył generalny inspektor informacji finansowej (jest nim Piotr Dziedzic, do niedawna podwładny Banasia) do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. To tu trafiło wcześniej doniesienie posłów PO dotyczące zaniżania podatków przez Banasia.

Od kiedy GIIF analizował rachunki bankowe Banasia, skoro wcześniej robiło to już CBA w ramach kontroli jego oświadczeń majątkowych? Z nieoficjalnych informacji wynika, że to efekt medialnych publikacji o majątku obecnego prezesa NIK, które rozpoczął reportaż „Superwizjera", i ustaleń CBA – a nie czujności służb skarbowych, które sprawdzają wątpliwe przelewy środków.

TVN pokazał, że w kamienicę w Krakowie, która do 19 sierpnia należała do Mariana Banasia, osoby z sutenerskiego półświatka prowadzą „hotel na godziny". Szef NIK tłumaczył w wywiadzie TVP: „Podpisałem umowę wynajmu młodemu człowiekowi (Dawidowi O. – red.), który chciał prowadzić działalność hotelarską. Niestety, nie dostał kredytu i nie kupił ode mnie budynku". Tyle że Dawid O. to pasierb Janusza K., znanego w Krakowie „człowieka z półświatka". Banaś przyznał też publicznie, że tanio wynajmował O. kamienicę, by różnicę wyrównać przy sprzedaży (co nie nastąpiło, bo kupiła ją spółka z branży mięsnej).