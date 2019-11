Aksamitne protesty w Czechach w 30. rocznicę rewolucji

Protesty nie zakłóciły samych obchodów 30. rocznicy aksamitnej rewolucji, jeżeli nie liczyć werbalnych przejawów niezadowolenia obywateli obserwujących oficjalne uroczystości składania wieńców i zniczy w miejscach pamięci. W praskim muzeum narodowym, gdzie premier Babiš podejmował przywódców z Węgier, Słowacji, Polski i Niemiec, wszystko przebiegło zgodnie z planem. Premier Mateusz Morawiecki miał okazję przypomnieć o Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, jak również zorganizowany przez nią na dwa tygodnie przed praską rewolucją Festiwal Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu z udziałem tysięcy przybyszów z komunistycznej jeszcze Czechosłowacji. Nie brak opinii, że wydarzenia we Wrocławiu stały się bezpośrednim katalizatorem aksamitnej rewolucji.

To wszystko odbiło się niewielkim echem w społeczeństwie. Inaczej niż sobotnia demonstracja. Była tak liczna, że gdyby podobne zgromadzenie miało się odbyć w Polsce, musiałoby w nim uczestniczyć sporo ponad milion osób. W Czechach protesty przeciwko premierowi zgromadziły już po raz drugi w tym roku rekordową liczbę uczestników.

Zarówno w czerwcu, jak i obecnie wezwała do nich grupa młodych ludzi, bez politycznego zaplecza i bez jakichkolwiek struktur. Grupa nazwała się „Milion chwil dla demokracji", jej liderem jest Mikuláš Minář 26-letni student teologii. Domaga się ustąpienia premiera lub pozbycia się przez niego udziałów w strukturze kontrolującej szereg czeskich mediów, postrzegając to jako konflikt interesów. Mimo że jako premier przekazał swój majątek funduszowi powierniczemu, kontroluje faktycznie część opiniotwórczych mediów w Czechach, będąc właścicielem koncernu, w skład którego wchodzą dwa ogólnokrajowe dzienniki oraz jedna z prywatnych telewizji telewizyjnych. To budzi sprzeciw.