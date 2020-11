Brexit. Boris Johnson w potrzasku

Zjednoczone Królestwo nie jest już w Unii od 31 stycznia. Ale tylko teoretycznie. Do końca tego roku wciąż stosuje unijne regulacje, choć nie ma już wpływu na decyzje unijnej centrali. A to oznacza, że dla przedsiębiorstw i poddanych Elżbiety II tak naprawdę nic się nie zmieniło.

Na ostatniej prostej negocjacji punkty do rozstrzygnięcia wydają się mieć charakter bardzo techniczny. To dostęp dla rybaków z kontynentu do brytyjskich łowisk, reguły konkurencji, jakie miałaby stosować Wielka Brytania, aby utrzymać dla swoich eksporterów dostęp do rynku „27" oraz mechanizm rozwiązywania sporów między obiema stronami. Ale za tym kryje się fundamentalne pytanie, jak bardzo Zjednoczone Królestwo uwolni się po 1 stycznia od władzy Unii.