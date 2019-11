Paszport z dwugłowym orłem będzie dostępniejszy

Do końca listopada do rosyjskiej Dumy ma trafić projekt ustawy, która – według autorów projektu – wprowadzi „rewolucyjne zmiany" w procedurze uzyskania obywatelstwa rosyjskiego. Głównie chodzi o to, że osoba ubiegająca się o rosyjski paszport nie będzie musiała rezygnować ze swojego pierwszego obywatelstwa.

Poniżej dalsza część artykułu