Hołownia szykuje się na wybory już w 2021 roku

Politycy i działacze Hołowni wzmacniają równolegle swoje zaplecze, by być gotowym na – jak się spodziewają – szybsze wybory parlamentarne. We wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek o rejestrację partii Szymona Hołowni, która razem z ruchem politycznym i think tankiem stanowi trzeci element całego projektu.