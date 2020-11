PiS opóźnia Sejm i zapewnia, że ma większość

– Powinna być szeroka dyskusja na temat, jak założenia tej ustawy powinny być zrealizowane, czy powinna być ta ustawa w Sejmie jeszcze dopracowana – powiedział w Polsat News we wtorek wiceszef MSWiA Paweł Szafernaker. Prędzej czy później jednak ustawa musi trafić pod głosowanie plenarne. A swoich „straconych" głosów PiS nie skompensuje raczej wsparciem ze strony opozycji, do której politycy PiS zaczęli zresztą apelować.

Twarde „nie" dla projektu zapowiedziała Koalicja Obywatelska oraz Lewica. W klubie PSL nie będzie dyscypliny, ale lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz już zapowiedział, że ten projekt mu się nie podoba i niczego nie rozwiązuje, jest nieprecyzyjny i zrzuca odpowiedzialność na lekarzy. To oznacza, że PiS może obecnie liczyć tylko na kilka głosów poparcia ze strony opozycji. Sprawę komplikuje fakt, że już teraz PiS zaczyna być ostrzeliwane z prawej flanki za niepublikowanie wyroku TK z 22 października. Scenariusz, w którym wyrok nie zostanie opublikowany do chwili przyjęcia prezydenckiego projektu, zapowiedziała pod koniec ubiegłego tygodnia b. wicepremier Jadwiga Emilewicz. „Jeżeli zabraknie terminowej publikacji wyroku pełnego składu TK, to cały mozolnie budowany autorytet władzy i narracja o rządach prawa i praworządności w Polsce zostaną podważone" – napisał w poniedziałek prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. – W tej chwili potrzebujemy uspokojenia nastrojów – mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. W kuluarach Sejmu mówi się, że dwa tygodnie mają posłużyć PiS właśnie do uspokojenia i „deeskalacji" nastrojów, tak by prace nad ustawą przebiegały w innej atmosferze.