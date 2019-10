PiS traci Senat i komfort rządzenia

Ta kalkulacja okazała się nietrafiona. Politycy opozycji liczą na to, że dzięki przejęciu kontroli nad Senatem będzie można spowalniać proces przyjmowania ustaw przez PiS. A marszałek Senatu z opozycji będzie najważniejszym politykiem opozycji pełniącym funkcję państwową. W kuluarach mówi się, że najbardziej prawdopodobnym kandydatem na to stanowisko jest Bogdan Borusewicz. Ale nie ma gwarancji, że zaakceptują go senatorowie niezależni potrzebni opozycji do sprawowania kontroli nad izbą wyższą.