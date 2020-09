Zuzanna Dąbrowska: Korpopremier z centralą za plecami

Ogólny nieład, kwaśne miny, szybkie tempo i brak entuzjazmu premiera Mateusza Morawieckiego – tak wyglądało ogłoszenie składu i struktury nowego rządu.

Od początku obecnej dobrej zmiany PiS Mateusz Morawiecki ma jedno naczelne zadanie: pilnować wyborców, by przypadkiem nie zaczęli się bać o gospodarkę. W nowym rządzie to się nie zmieniło. Ale obecność Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera odbiera szefowi rządu resztki złudzeń co do tego, kto naprawdę rządzi. Poniżej dalsza część artykułu

Może zresztą tych złudzeń nie było wcale: Morawiecki jest człowiekiem przywykłym do rządów „centrali", która ostatecznie decyduje – czy to z Madrytu o ofercie kredytowej banku, czy z Nowogrodzkiej o tym, kto ma być ministrem i co robić.

Jak na technokratę i bankowca przystało, premier trzyma się kultury korporacyjnej i trudno mu przejść do porządku nad wybrykami polityków, którzy w ogóle się na tym porządku nie znają, realizują za wszelką cenę swoje ambicje i nie potrafią poczekać, aż w hierarchii przyjdzie ich kolej. Nie rozumie tego także dlatego, że w polityce nie funkcjonuje samodzielnie: były współpracownik PO, a nawet przyjaciel niektórych polityków Platformy, świadomie pod koniec jej rządów dokonał zmiany barw politycznych, dając się jeszcze na finiszu nagrać w restauracji Sowa & Przyjaciele. Daleka jestem od wiary w teorię działania premiera na zlecenie rosyjskich oligarchów, którą kolportuje Tomasz Piątek w książce poświęconej Morawieckiemu, ale jest faktem, że jego kariera polityczna nie rozwija się w sposób tradycyjny. Kiedy w biznesie ktoś przenosi się do konkurencji, często zabiera ze sobą teczki albo twardy dysk czy też wypuszcza w sieć pełną chmurę danych. I to jest posag wnoszony do nowego zarządu. Co wniósł do PiS Mateusz Morawiecki?

Bo co uzyskał – widać gołym okiem. I nie najmniejszą wśród korzyści wartością było uznanie, wreszcie, po 30 latach dorobku jego ojca Kornela Morawieckie-go, który pierwszy raz za swojego życia mógł wkroczyć do oficjalnej polityki i zbierać wyrazy uznania za przeszłość. Jednak nawet PiS nie odważyło się wpuścić go razem ze skomplikowaną i okrytą mgłą tajemnicy historią we własne szeregi.

Morawiecki świadomie na początku swojej drogi zawodowej wybrał życie bankowca, dawało mu to niezależność od kolegów ojca rządzących Wrocławiem, z których co najmniej połowa stała po drugiej stronie sceny politycznej i niechętnie patrzyła na konkurencję. Koledzy jednak wciąż byli na miejscu, kiedy wybuchł kryzys finansowy i okazało się, że prawdziwy awans w górę istnieje w polityce, a nie w finansach.

Od 2015 roku w rządzie PiS Mateusz Morawiecki miał gwarantować dobre relacje z kapitałem i inwestorami, przerażonymi socjalnymi transferami partii Kaczyńskiego. Z tego zadania w dużej mierze się wywiązał.