PiS zmienia front wobec obrońców zwierząt

Ten ostatni zamiar się już zdezaktualizował. PiS zgłosił poprawkę, znacznie ograniczającą kompetencję takich organizacji. I odbyło się to w niejasny sposób, w samym środku napiętych rozmów koalicyjnych.

I rzeczywiście, zgodnie z zapowiedzią Kaczyńskiego, początkowo jego klub chciał poszerzyć kompetencje organizacji. Pierwotny projekt przewidywał, że będą mogły one wnioskować o asystę policji lub straży gminnej.

Zmieniło się to w czasie błyskawicznych prac w Sejmie w połowie września. Klub PiS zgłosił poprawkę, zgodnie z którą organizacja społeczna będzie mogła podjąć interwencję wyłącznie w asyście policjanta, strażnika gminnego lub weterynarza. I to od decyzji jednej z tych trzech osób ma zależeć to, czy zwierzę będzie zabrane.