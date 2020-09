Kanclerz musi się liczyć z LGBT

– Kwestia orientacji seksualnej nie jest sprawą opinii publicznej. Dopóki mieści się to w ramach prawa i dopóki nie dotyczy to dzieci – bo tu znajduje się absolutna granica – dopóty nie jest to kwestia do publicznej dyskusji – taką opinię wygłosił Friedrich Merz, walczący o najwyższą władzę polityk CDU, w niedzielnym wywiadzie dla „Bilda".

